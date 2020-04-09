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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمن السيبراني يدعو لأخذ الحذر من رسائل تصيّدية لسرقة المعلومات الشخصية

Time منذ ساعتين
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الأمن السيبراني يدعو لأخذ الحذر من رسائل تصيّدية لسرقة المعلومات الشخصية

علي القحطاني (صدى):
دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لأخذ الحذر من رسائل تصيّدية تهدف لسرقة المعلومات الشخصية، مستغلةً الظروف التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا.

وشدد المركز على عدم التجاوب مع تلك الرسائل التي قد تصل من حسابات وهمية تحت اسم وزارة الصحة، وتطلب الدخول إلى رابط غير معروف.

حث المركز الإرشادي للأمن السيبراني على المتابعة المستمرة للأخبار الموثوقة من الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، والتأكد من أن الرسالة الواردة مرسلة من الحسابات الرسمية والأرقام الموحدة للوزارة، والتأكد من المرسِل قبل فتح أي روابط مجهولة المصدر.

وعرض المركز نموذجاً على تلك الرسائل، وهي رسالة تنتحل اسم وزارة الصحة وتزعم إصابة مستقبلها بفيروس كورونا، وتطلب منه الضغط على رابط مجهول.

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله المستعان
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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