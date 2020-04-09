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الأعداد السابقة للصحيفة

أمطار على محافظة حفر الباطن (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1865
أمطار على محافظة حفر الباطن (فيديو)

حفر الباطن (صدى):
هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة، على محافظة حفر الباطن، والقرى والهجر والمراكز المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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