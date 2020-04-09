أمطار على محافظة حفر الباطن (فيديو)

حفر الباطن (صدى):

هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة، على محافظة حفر الباطن، والقرى والهجر والمراكز المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.