تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
أمطار على محافظة حفر الباطن (فيديو)
منذ ساعتين
1865
حفر الباطن (صدى):
هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة، على محافظة حفر الباطن، والقرى والهجر والمراكز المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أخر الأخبار
مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع " تشرشل " خلال زيارته لمصر
منذ 4 دقائق
1177
شاعرة معصبة شوي !
منذ 5 دقائق
210
فهد يهاجم سلحفاة
منذ 7 دقائق
206
شايب غاضب بعد اقفال احد المساجد
منذ 8 دقائق
205
مايدري من وين يحصلها
منذ 8 دقائق
208
تأثير الحجر عليهم
منذ 9 دقائق
251
إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل
منذ 14 دقيقة
1827
" مدني جازان " يحاول السيطرة على حريق في أحد المستودعات
منذ 23 دقيقة
1344
"المري" يوضح ضوابط زكاة المال جمعية الموظفين
منذ 25 دقيقة
1379
( كورونا... انموذجاً )
منذ 26 دقيقة
129