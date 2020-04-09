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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الملك سلمان يرتدي بزة في الخمسينيات

Time منذ 44 دقيقة
Views 2327
Comment 1
شاهد.. الملك سلمان يرتدي بزة في الخمسينيات

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في الخمسينيات يرتدي بزة عادية.

وكانت الصورة، تجمع بين الملك سلمان "حفظه الله" وأخيه الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز "رحمه الله ".

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أحدث التعليقات

....
هذا الكلام اللي يثلج الصدر..ماهو كلام بعض الكتاب التافهين امثال المهدلي وطقته ...
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
السهم
الله يرفع عن المسلمين كل بلاء
🍵عندما يغيب المساء ☕
والله ما فهمت حاجه
محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم

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