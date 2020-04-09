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الأعداد السابقة للصحيفة

أسعار النفط تقفز بنحو 10% 

Time منذ ساعة
Views 1638
Comment 1
أسعار النفط تقفز بنحو 10% 

علي القحطاني (صدى):
قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10% بعد أنباء تقول إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

وبحلول الساعة 17:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 10.4% إلى 36.24 دولار للبرميل، وكان المزيج قد بلغ هذا المستوى آخر مرة في 13 مارس الماضي.

أما عقود الخام الأمريكي فقد صعدت بنسبة 13% إلى 28.36 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وجاء الارتفاع بعدما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر في منظمة "أوبك"، أن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع الطارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وتعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

....
هذا الكلام اللي يثلج الصدر..ماهو كلام بعض الكتاب التافهين امثال المهدلي وطقته ...
محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب

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