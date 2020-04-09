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الأعداد السابقة للصحيفة

توقعات بعودة النشاط الرياضي في أغسطس بدون جمهور

Time منذ ساعة
Views 1868
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توقعات بعودة النشاط الرياضي في أغسطس بدون جمهور

طلال الغامدي (صدى):
من المرجح استئناف النشاط الرياضي في المملكة، خلال شهر أغسطس المقبل، فيما ستنطلق المنافسات في سبتمبر.

ويناقش المسؤولون عن الرياضة، آلية عودة النشاط مرة أخرى، إذ من المرجح أن تكون بداية موسم جديد.

ومن المتوقع أن تعود المسابقات ولكن بدون جمهور، فيما تعتمد خطط العودة على إعلان المختصين الصحيين.

يذكر أن شهر أغسطس المقبل، هو الحد الأدنى للخطط الصحية لمحاصرة الفيروس.

كما كشفت مصادر، أن هناك توجه داخل اتحاد كرة القدم يفيد باستكمال مسابقاته في كافة المنافسات متى ما إنتهت الأزمة الصحية.

وأوضح الاتحاد، أنه يستقبل اقتراحات منسوبي الدرجة الثانية حول آلية استكمال الموسم في ظل تبقي 3 جولات وضمان فرق للهبوط وأخرى للبقاء .

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أحدث التعليقات

محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون

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