توقعات بعودة النشاط الرياضي في أغسطس بدون جمهور

طلال الغامدي (صدى):

من المرجح استئناف النشاط الرياضي في المملكة، خلال شهر أغسطس المقبل، فيما ستنطلق المنافسات في سبتمبر.

ويناقش المسؤولون عن الرياضة، آلية عودة النشاط مرة أخرى، إذ من المرجح أن تكون بداية موسم جديد.

ومن المتوقع أن تعود المسابقات ولكن بدون جمهور، فيما تعتمد خطط العودة على إعلان المختصين الصحيين.

يذكر أن شهر أغسطس المقبل، هو الحد الأدنى للخطط الصحية لمحاصرة الفيروس.

كما كشفت مصادر، أن هناك توجه داخل اتحاد كرة القدم يفيد باستكمال مسابقاته في كافة المنافسات متى ما إنتهت الأزمة الصحية.

وأوضح الاتحاد، أنه يستقبل اقتراحات منسوبي الدرجة الثانية حول آلية استكمال الموسم في ظل تبقي 3 جولات وضمان فرق للهبوط وأخرى للبقاء .