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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السيسي يعنف مسؤولين لعدم ارتداء العمال كمامات

Time منذ ساعة
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Comment 1
بالفيديو.. السيسي يعنف مسؤولين لعدم ارتداء العمال كمامات

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تعنيف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤول عن العمال في عدد من مواقع المشروعات الإنشائية، بسبب عدم الحرص على تزويد العمال بالكمامات في ظل كورونا.

وأوضح السيسي:" بسألك رد عليا، أنا بقول كلام مبينفذش ولا إيه؟ هي الناس دي يوميتها كام، ولما يقعد في بيتها هيصرف منين، مين المدني المسؤول عن الكلام ده؟ أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى مشكلة كبيرة ".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر الخميس، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وجاء ذلك في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الإحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

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أحدث التعليقات

محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون

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