بالفيديو.. السيسي يعنف مسؤولين لعدم ارتداء العمال كمامات

القاهرة (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تعنيف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤول عن العمال في عدد من مواقع المشروعات الإنشائية، بسبب عدم الحرص على تزويد العمال بالكمامات في ظل كورونا.

وأوضح السيسي:" بسألك رد عليا، أنا بقول كلام مبينفذش ولا إيه؟ هي الناس دي يوميتها كام، ولما يقعد في بيتها هيصرف منين، مين المدني المسؤول عن الكلام ده؟ أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى مشكلة كبيرة ".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر الخميس، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وجاء ذلك في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الإحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.