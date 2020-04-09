إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف

الطائف (صدى):

تعرّض عاملان إلى حادث دهس، من مركبة من نوع جيب لاندكروزر، كان يقودها شاب برفقة نساء من أسرته، بالطائف.

وانحرفت المركبة، عن مسارها بعد دخولها طريق الخدمة الجانبي للطريق الرئيس، قبل إشارة الحدائق قادمة من شارع حسان بن ثابت.

واصطدمت المركبة ببوابة معمل للبلوك وتم دهس اثنين من العمالة، فيما صرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، بأن الحادث وقع في الساعة ١٣:٤٤ ظهر اليوم، ووصلت أول فرقة إلى الموقع بعد حوالي أربع دقائق من وقوعه.

وأوضح أنه تم إصابة سبعة أشخاص، منهم اثنين في حالة حرجة، مضيفًا أنه تم نقل المصابون عن طريق إسعافات الهلال الأحمر والصحة إلى مجمع الملك فيصل الطبي .