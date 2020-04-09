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الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف

Time منذ ساعة
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إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف

الطائف (صدى):
تعرّض عاملان إلى حادث دهس، من مركبة من نوع جيب لاندكروزر، كان يقودها شاب برفقة نساء من أسرته، بالطائف.

وانحرفت المركبة، عن مسارها بعد دخولها طريق الخدمة الجانبي للطريق الرئيس، قبل إشارة الحدائق قادمة من شارع حسان بن ثابت.

واصطدمت المركبة ببوابة معمل للبلوك وتم دهس اثنين من العمالة، فيما صرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، بأن الحادث وقع في الساعة ١٣:٤٤ ظهر اليوم، ووصلت أول فرقة إلى الموقع بعد حوالي أربع دقائق من وقوعه.

وأوضح أنه تم إصابة سبعة أشخاص، منهم اثنين في حالة حرجة، مضيفًا أنه تم نقل المصابون عن طريق إسعافات الهلال الأحمر والصحة إلى مجمع الملك فيصل الطبي .

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أحدث التعليقات

محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون

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