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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الوزراء اليمني: مبادرة التحالف تستكمل توحيد الجهود في مواجهة كورونا

Time منذ ساعة
Views 1429
رئيس الوزراء اليمني: مبادرة التحالف تستكمل توحيد الجهود في مواجهة كورونا

الرياض (صدى):
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، أن مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف ( تحالف دعم الشرعية في اليمن ) وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين ، تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتأكيدًا لجدية الالتزام بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال في تغريدات على حسابه في تويتر :" إن وقف إطلاق النار يعد فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا ، وليس فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه"، معربًا عن أمله في أن يستجيب "الانقلابيون" لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - على الدعم السخي الذي يقدم لجهود الإغاثة في اليمن، مثمنًا موقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمني.

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أحدث التعليقات

محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون

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