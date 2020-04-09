برلماني تركي يتهم "أردوغان" بالسعي للإفراج عن الإرهابيين

وكالات (صدى):

أكد برلمان تركي، أن رجب طيب أردوغان يرغب في استغلال جائحة كورونا للإفراج عن الإرهابيين والقتلة ومافيا المخدرات والتهريب.

وقال البرلماني التركي عمر أوجلان خلال جلسة لمناقشة الإفراج عن 100 ألف سجين في المعتقلات التركية، إنه "يبدو واضحا منها أن الحزب الحاكم وحليفه حزب الشعوب الديمقراطي يرغبان في الإفراج عن السجناء المقربين منهما والمؤيدين لهما فقط " .

وأضاف: " حزب إردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين، والذين شكلوا مافيات مسلحة ومارسوا القتل والإرهاب والترهيب " .

وتابع " الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدرة " .

يذكر أن عدد السجناء في كامل السجون التركية يبلغ نحو 300 ألف سجين، بينما ترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين من بينهم.