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الأعداد السابقة للصحيفة

حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا 

Time منذ 6 ساعات
Views 1631
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حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا 

القاهرة (صدى):
أحدثت النجمة المصرية حلا شيحة ضجة كبيرة بعد نشرها صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب.

وعرضت شيحة صورة جديدة عبر خاصية ستوري في " إنستجرام " ظهرت فيها مع ابنها مرتدية الحجاب، كتبت عليها:" أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين ".

وتناقل رواد السوشيال ميديا صورة حلا بالحجاب الذين تساءلوا عما إذا كانت النجمة قد قررت ارتداء الحجاب مجدداً بعد أن خلعته سابقاً، بينما اعتبر آخرون أنها أحبت أن تشارك الجمهور بلحظات تقربها إلى الله في هذه المحنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن حلا شيحة خلعت الحجاب وعادت إلى الفن في أغسطس عام 2018، وذلك بعد 11 عاماً من الاختفاء وارتداء النقاب. وبعد ذلك بفترة قصيرة أعلنت انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد علاقة استمرت 12 عاماً وأثمرت 4 أولاد.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
ههههههه الديك مو فارقه معاه
بلبل البحر
لو سمحوا له بالكلام سيكون إما زيادة عليه في الادانة وساعتها الجميع سيفقد مصداقيته نهائيا وإما اثبات براءته!
عندما يأتي الصباح🍸
حفظ الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازينهم الله يحفظهم لبعض

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