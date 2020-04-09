نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده

Time منذ ساعتين
Views 1976
Comment 1
صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده

الرياض (صدى):
وثقت صورة قديمة مراسم مبايعة الملك سعود كملك المملكة، بعد وفاة والده العظيم الملك عبدالعزيز . رحمهما وغفر لهما.

وأظهرت الصورة الملتقطة في عام .١٩٥٣ مراسم المبايعة التى تمت في الرياض بحضور عدد من المسؤولين.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون

أخر الأخبار

نقاش لاعب الاتحاد السابق احمد عسيري مع مشجعة
نقاش لاعب الاتحاد السابق احمد عسيري مع مشجعة
Time منذ 43 ثانية Views 108
غناء مذيعة الـ MBC على الهواء وهي في منزلها
غناء مذيعة الـ MBC على الهواء وهي في منزلها
Time منذ دقيقة Views 97
باكستاني معاقب ابنائه بطريقة غريبة !
باكستاني معاقب ابنائه بطريقة غريبة !
Time منذ دقيقتين Views 135
مسوي سنع في الطبخ وجاب العيد
مسوي سنع في الطبخ وجاب العيد
Time منذ دقيقتين Views 156
بالفيديو. إنسانية رجال الأمن مع المخالفين
بالفيديو. إنسانية رجال الأمن مع المخالفين
Time منذ 3 دقائق Views 1048
الولد رايق على الاخير مع الحلال
الولد رايق على الاخير مع الحلال
Time منذ 3 دقائق Views 120
ماتبي تعزم جارتها بسبب الكورونا
ماتبي تعزم جارتها بسبب الكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 165
محبو الأميرة ديانا يفسدون لحظات تشارلز وكاميلا الحميمية
محبو الأميرة ديانا يفسدون لحظات تشارلز وكاميلا الحميمية
Time منذ 10 دقائق Views 288
شاهد.. اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن
شاهد.. اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن
Time منذ 14 دقيقة Views 1325
وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود
وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود
Time منذ 18 دقيقة Views 1265