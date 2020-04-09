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صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده
منذ ساعتين
1976
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الرياض (صدى):
وثقت صورة قديمة مراسم مبايعة الملك سعود كملك المملكة، بعد وفاة والده العظيم الملك عبدالعزيز . رحمهما وغفر لهما.
وأظهرت الصورة الملتقطة في عام .١٩٥٣ مراسم المبايعة التى تمت في الرياض بحضور عدد من المسؤولين.
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أحدث التعليقات
محمد الفقير
المحبة والتلاحم بين القيادة والشعب أمر يميزنا ونحمد الله على هذه النعمة حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم بنصره وعاش الشعب السعودي العظيم
نجاة محمد
ما قصرت
ابومحمد
هي إيران السيارات فيها الأحرف باللغه العربيه هل فعلا هذا في إيران ربنا ينجي الجميع بث نريد الصدق
نجاة محمد
احسنتي الشكر واجب
نجاة محمد
ما قصرتي و ليتهم يفهمون
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