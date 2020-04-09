صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده

الرياض (صدى):

وثقت صورة قديمة مراسم مبايعة الملك سعود كملك المملكة، بعد وفاة والده العظيم الملك عبدالعزيز . رحمهما وغفر لهما.

وأظهرت الصورة الملتقطة في عام .١٩٥٣ مراسم المبايعة التى تمت في الرياض بحضور عدد من المسؤولين.