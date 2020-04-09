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وزير الخارجية يعلق على قرار التحالف العربي بوقف إطلاق النار باليمن

Time منذ 53 دقيقة
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وزير الخارجية يعلق على قرار التحالف العربي بوقف إطلاق النار باليمن

الرياض (صدى):
علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على قرار التحالف العربي بقيادة المملكة بوقف اطلاق النار في اليمن .

وقال وزير الخارجية في حسابه على " تويتر " : المملكة رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف .

وأضاف : نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق .

وتابع : ساهمت بـ500 مليون دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أميركي لمكافحة تفشي جائحة كورونا .

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن القرار امس لمواجهة تبعات انتشار الفيروس واستجابة لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بالإضافة إلى واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بندرس موضوع المسيار،ونحاول ننسق الأمور ،وعامل والزمن والمسافة والمكان..
ابو محمد
بعد ، ويتعنفق ......!!! .. اقل شي افصلوه وعلى بلاده رحلوه ...
naeem
طيب فى شى ثانى
مغرد
كرونا رايح ينتهي شهر 11على النصف فيه بالكثير وتذكروا كلامي زين
ابو محمد
الحمد لله ....... .. كلام يبشر باالخير ..

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