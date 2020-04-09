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الأعداد السابقة للصحيفة

آلية السماح لملاك المواشي وأصحاب المزارع بمزاولة أعمالهم أثناء منع التجول

Time منذ ساعة
Views 2768
Comment 4
آلية السماح لملاك المواشي وأصحاب المزارع بمزاولة أعمالهم أثناء منع التجول

محمد السعران (صدى):
أثار قرار منع التجول تساؤل ملاك المواشي وأصحاب المزارع حول مدى السماح لهم بالتنقل في ظل ضرورة متابعة أعمالهم .

ووفقاً لوزارة الداخلية ، فإن ملاك المواشي وأصحاء المزارع كالمناحل ومشروعات الدواجن والأسماك من الفئات المستثناه من منع التجوال مرة واحدة اسبوعياً .

ويجب على هذه الفئات إصدار تصريح "مرة واحدة بالأسبوع " عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة أو شرطة المنطقة .

وتراعي قرارات منع التجول خاصةً في بعض المدن والمحافظات التي يمنع فيها التجول لمدة 24 ساعة الحالات الإنسانية والظروف الضرورية بما لا يعوق مصلحة المواطن والمقيم بمعلومية الجهات الأمنية حرصاً على سلامة الجميع .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
في البلد الواحد يوجد اكثر من فرع لبنده ،،، ... خبرونا بأي مدينه وأي فرع ...؟
سامي
السلام عليكم هل السايق الخاص ينطبق عليك الشروط بتمديد الثلاثه شهور
ربيعان
حقد بعض العماله على الشعب تؤدي لنشر المصابين منهم للفيروس والمشكله الاكبر هي سكنهم باعداد كبيره بسكن واحد وصغير مما يسبب سرعة انتشاره بينهم وبتالي نشره بقصد او بدون قصد بين الناس
ابو محمد
بأي مدينه حصل هذا ......؟؟؟
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يستر على عباده

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