آلية السماح لملاك المواشي وأصحاب المزارع بمزاولة أعمالهم أثناء منع التجول

محمد السعران (صدى):

أثار قرار منع التجول تساؤل ملاك المواشي وأصحاب المزارع حول مدى السماح لهم بالتنقل في ظل ضرورة متابعة أعمالهم .

ووفقاً لوزارة الداخلية ، فإن ملاك المواشي وأصحاء المزارع كالمناحل ومشروعات الدواجن والأسماك من الفئات المستثناه من منع التجوال مرة واحدة اسبوعياً .

ويجب على هذه الفئات إصدار تصريح "مرة واحدة بالأسبوع " عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة أو شرطة المنطقة .

وتراعي قرارات منع التجول خاصةً في بعض المدن والمحافظات التي يمنع فيها التجول لمدة 24 ساعة الحالات الإنسانية والظروف الضرورية بما لا يعوق مصلحة المواطن والمقيم بمعلومية الجهات الأمنية حرصاً على سلامة الجميع .