الكشف عن العقل المدبر لتغريدات حمد بن جاسم الكاذبة عن المملكة

ماجد القزيز (صدى):

كشف الكاتب أحمد الشمراني حقيقة الحساب المنسوب إلى وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم والذي يتعمد توجيه تغريدات مسيئة من خلاله للمملكة كونه مغيب ومسلوب الإرادة أمام سياسة قطر الحقيرة في معاداة جيرانها من الدول العربية والخليجية .

وأكد "الشمراني " في مقاله بصحيفة " عكاظ " أن مهندس العلاقات بين قطر واسرائيل عزمي بشارة هو الكاتب الحقيقي لتلك التغريدات المثيرة للسخرية .

وقال "الشمراني " : الحساب الممهور باسمه في تويتر، لا يوجد له فيه إلا الاسم والصورة أي العهدة بيد عزمي بشارة ومعاونيه، ولهذا يجب ألا أرد على مسلوب الإرادة !.

وأضاف : قطر يا حمد أقصد يا عزمي مغلوبة على أمرها، ولا يمكن أن تنكر ذلك، فهي بين مطرقة تركيا وسندان إيران سياسياً واقتصادياً، بمعنى أنها هي أحوج ما تحتاج إلى المساعدة. أما بلادي فهي قارة، وقرية من قراها أكبر من دويلتك، فكيف تقول عنا ما قلت يا عزمي باسم «الأرعن» حمد! .

وتابع :ثرواتنا -ولله الحمد- على امتداد الوطن، كما نملك احتياطاً غذائياً يوازي ثرواتنا النفطية والمالية، فعن ماذا تتحدث يا أسود الوجه .

وكان وزير خارجية قطر السابق قد حاول الترويج لنقص المواد الغذائية في المملكة لمحاولة زعزعة الإستقرار في تلك الظروف الحالية على غير الحقيقة ، مدعياً عدم الشماتة في المملكة !