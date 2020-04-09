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حساب المواطن يعلن تفاصيل دفعة شهر أبريل
منذ 17 دقيقة
1524
الرياض (صدى):
أعلن حساب المواطن إيداع 2.3 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أبريل.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبق وعلقت وتكلمت أكياس الزبالة تعتبر بيئة مناسبة لتجمع الفايروسات بداخلها بس للأسف ناس ماتفهم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
رايح أمريكا أجيب لكم شي معي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مطر الاسود
احسدكم ولاة امرنا على طولة بالكم وصبركم وحلمكم على هؤلاء الامعات الاوغاد ولسان حالكم يقول (اذا ما كل كلب القمته حجرا عييت ولم يبقى في الحي احجار )
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لا فعلآ أكتشفوا علاج من أهم مميزاته أنه يقضي على الفايروس ويقضي على حياة الأنسان بعد 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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