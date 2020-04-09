المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن شعير

الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثالثة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (600) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2020م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (7) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (420,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180,000) طن.

وبين معاليه أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، مفيداً أن المؤسسة تعاقدت على توريد (2.1) مليون طن منذ بداية هذا العام الجاري خلاف كمية هذه المناقصة، وتم جدولة وصول البواخر حتى شهر أغسطس القادم بمعدل (10 – 12 باخرة) شهرياً.