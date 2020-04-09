هجوم حاد على "مورينيو" بسبب تصرفه الغريب أثناء تعليق النشاط الرياضي

وكالات (صدى):

يواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتقادات حادة بعدما قاد تدريبات لفريق توتنهام في حديقة عاماً بلندن .

وانتقدت الحكومة البريطانية والجمهور تصرف مورينو في ظل الإجراءات الحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي ، ما اضطره لتقديم اعتذار قائلاً : أتقبل أن تصرفي لم يكن مطابقا لتعليمات الحكومة .

وأضاف :

من الضروري أن نلعب جميعا دورنا ونتبع النصائح من أجل دعم أبطال الصحة العمومية وإنقاذ الأرواح .

ومع ذلك ، فلم يتقبل عمدة لندن الباكستاني الأصل " صادق خان " الإعتذار ، وقال : “ إنه سلوك غير مقبول، مجموعة من الناس تلجأ لكرة القدم لكون لاعبيها قدوة والحقيقة أن نصيحة الحكومة بالبقاء في المنزل تلقت ضربة .

وأضاف :الأشخاص وعلى الخصوص الأطفال الذين يمكنهم دعم توتنهام أو مشاهدة كرة القدم وهم ينظرون لتلك الصور سيقولون إن كان ذلك يناسبهم ومقبولا لديهم فلماذا لا يناسبني أنا .