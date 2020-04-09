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الأعداد السابقة للصحيفة

هجوم حاد على "مورينيو" بسبب تصرفه الغريب أثناء تعليق النشاط الرياضي

Time منذ ساعة
Views 1581
هجوم حاد على "مورينيو" بسبب تصرفه الغريب أثناء تعليق النشاط الرياضي

وكالات (صدى):
يواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتقادات حادة بعدما قاد تدريبات لفريق توتنهام في حديقة عاماً بلندن .

وانتقدت الحكومة البريطانية والجمهور تصرف مورينو في ظل الإجراءات الحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي ، ما اضطره لتقديم اعتذار قائلاً : أتقبل أن تصرفي لم يكن مطابقا لتعليمات الحكومة .

وأضاف :

من الضروري أن نلعب جميعا دورنا ونتبع النصائح من أجل دعم أبطال الصحة العمومية وإنقاذ الأرواح .

ومع ذلك ، فلم يتقبل عمدة لندن الباكستاني الأصل " صادق خان " الإعتذار ، وقال : “ إنه سلوك غير مقبول، مجموعة من الناس تلجأ لكرة القدم لكون لاعبيها قدوة والحقيقة أن نصيحة الحكومة بالبقاء في المنزل تلقت ضربة .

وأضاف :الأشخاص وعلى الخصوص الأطفال الذين يمكنهم دعم توتنهام أو مشاهدة كرة القدم وهم ينظرون لتلك الصور سيقولون إن كان ذلك يناسبهم ومقبولا لديهم فلماذا لا يناسبني أنا .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
رايح أمريكا أجيب لكم شي معي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مطر الاسود
احسدكم ولاة امرنا على طولة بالكم وصبركم وحلمكم على هؤلاء الامعات الاوغاد ولسان حالكم يقول (اذا ما كل كلب القمته حجرا عييت ولم يبقى في الحي احجار )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لا فعلآ أكتشفوا علاج من أهم مميزاته أنه يقضي على الفايروس ويقضي على حياة الأنسان بعد 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اوكيه

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