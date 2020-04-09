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الأعداد السابقة للصحيفة

غرفة الرياض تطلق دورات تدريبية عن بعد بالتعاون مع المعهد العقاري

Time منذ ساعة
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غرفة الرياض تطلق دورات تدريبية عن بعد بالتعاون مع المعهد العقاري

الرياض (صدى):
تنفذ غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الأربعاء 15 إبريل عددا من الدورات التدريبية عن بعد ، تستهدف 4000 من الطلاب والطالبات الباحثين عن عمل .

، وبين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن الدورات التدريبية تأتي انطلاقا من إحدى الأهداف الرئيسية التي تضطلع بها غرفة الرياض في خدمة قطاع الأعمال ومنتسبيه والمستفيدين من خدماته، عبر تهيئة وتدريب وتمكين الطاقات الوطنية من العمل داخل القطاع الخاص بكفاءة واقتدار من خلال تدريب متخصص، مشيراً أن الدورات المقدمة تأتي امتدادا للآلاف من برامج التدريب المجانية التي أطلقتها الغرفة مؤخراً .

وأضاف أن الدورات المقدمة عند بعد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السِادسة مساء ، تغطي أربع مجالات عقارية هي: مقدمة إدارة المرافق، ومقدمة الوساطة العقارية، ومقدمة اتحاد الملاك، ومقدمة التسويق العقاري، لافتاً إلى أن كل دورة تستوعب حتى 1000 متدرب، بما مجموعه 4000 ملتحق بالدورة بواقع ساعتين لكل دورة تدريبية ويمنح المتدرب بعد إتمامها شهادة حضور.

وبين الوبرى أن الدورات التدريبية للقطاع العقاري تأتي كعنصر ينسجم مع الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة ومتطلباته الفرعية من خدمات وتسويق، مشيراً أن الغرفة تعتمد في برامجها التدريبية عن بعد على قدرات الغرفة وبنيتها التقنية المتمكنة وخدماتها الالكترونية المقدمة لقطاع الأعمال ولقطاع التأهيل والتدريب والتوظيف .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بقولكم شي وأدري أن كلامي بيزعل ترامب!! ترامب مبسوط من الفايروس وماوده أنه يختفي لأنه مقبل على إنتخابات يستحيل أن تتم في ظل هذي الظروف الشي الثاني يحاول يبين للناس انه المنقذ وانه مهتم بأمر العلاجة والشعب الامربكي الوفيات والاصابات باالثانية شغاله مااتخذ إي أجراء غير البربره والكلام الفاضي ترامب صباح الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أتفرج لها علشان المزز😍 أما الكلام والله مدرب وش يقولون 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأسف مافي توعية عند كثير من البشر لدرجة الطفل أفهم من ابوه🤔
ابو محمد
لا تغشون البضايع ، وتربحون ...

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