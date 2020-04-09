" الجبير " يكشف عن الدعم المقدم لليمن لتجاوز أزمة الفيروس

الرياض (صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، على قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، مؤكدًا أنه سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وقال الجبير: " نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار " .

وذكر الجبير أن المملكة دعمت اليمن منذ بدء الأزمة، اقتصاديًا وإنسانيًا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠ مليون دولار منها ٢٥ مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

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