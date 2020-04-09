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الأعداد السابقة للصحيفة

" الجبير " يكشف عن الدعم المقدم لليمن لتجاوز أزمة الفيروس

Time منذ ساعة
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" الجبير " يكشف عن الدعم المقدم لليمن لتجاوز أزمة الفيروس

الرياض (صدى):
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، على قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، مؤكدًا أنه سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وقال الجبير: " نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار " .

وذكر الجبير أن المملكة دعمت اليمن منذ بدء الأزمة، اقتصاديًا وإنسانيًا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠ مليون دولار منها ٢٥ مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

حمد
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10
عبدالله الشمري
وبيض الله وجه الأمير المنصف العادل إلي ردع هذه الأشكال عن غيهم والشرهة على شباب أهل القرية المفروض من يوم جابوا آلياتهم وممثليهم كان بلغوا فيهم النيابة وهذه انشأ الله تكون لهم عبره لا تنعاد مره أخرى لآزم الشباب ينتبهوا جيدا.
mohammed
مادمر كرة القدم الا لما مسك الاتحاد السعودي ضعفت نتائج المنتخب بشكل هزيل بسبب ميوله وانحيازه مع نادي الهلال دون الاندية الاخرى
mohammed
مادمر كرة القدم الا لما مسك الاتحاد السعودي ضعفت نتائج المنتخب بشكل هزيل بسبب ميوله وانحيازه مع نادي الهلال دون الاندية الاخرى
عبدالله الشمري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اسعد الله أوقاتكم عشت في الجنوب من عام ١٣٨٣ هجري إلى عام ١٤٠٣هجري ولا بقيت محافظة أو قرية أو هجرة بتهامه أو السراة إلا وعرفتهم من قرب وأشهد الله إني ما عرفت فيهم إلا الكرم وطيبة القلب والفزعة ولا سمعت ولا رأيت بهذه المدة سمع او نظر عن هذه المخدرات حتى الدخان وحنا كبار مانشوف إلي يدخن دخان هذا كان عندهم أكبر عيب حتى للكبار الا بالقهاوي على أطراف الطرق البعيده خلسه حتى الدخان يحاربون من يشربه لو أحد شرب زقارة في القرية عرفوا منه من الريحة واستلمه والده وجلده وكان الضرب هو الفعال الوحيد بالتربيه هناك ما عاد يتعودها وسلامتكم.

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