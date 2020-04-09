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الأعداد السابقة للصحيفة

نبأ سار للمكاتب والشركات الهندسية

Time منذ ساعة
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نبأ سار للمكاتب والشركات الهندسية

الرياض (صدى):
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعه الافتراضي " عن بعد " الذي عقده مساء اليوم ، تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة، لمدة ستة أشهر لتراخيص المكاتب والشركات المنتهية قبل 3 أشهر، أو التي ستنتهي تراخيصها بعد 3 أشهر من تاريخ السادس من شهر أبريل 2020م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني أن هذا القرار يأتي متماشيا مع إجراءات وجهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وتقديرا للوضع الذي تمر به المكاتب والشركات الهندسية في المملكة .

وبين أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الافتراضي " عن بعد " ، دعم وتكثيف وتسخير وتسهيل الإجراءات وبشكل مباشر لعمليات التواصل الإلكترونية للمهندسين والفنيين والأخصائيين، إلى جانب المكاتب والشركات الهندسية، حيث قامت الهيئة باستحداث تفاعل مباشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، خاصة في الخدمات الأكثر طلبا واستفسارا.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الافتراضي ، فتح خيارات تجديد تراخيص المكاتب والشركات الهندسية من خلال مُدَدٌ مختلفة، بحيث يمكن للشركة أو المكتب الهندسي اختيار مدة الترخيص، الذي يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات حسب رغبة صاحب المنشأة، بدلاً من الزامهم بتجديد 3 سنوات كما كان في السابق.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعتزم اعتماد حزمة من القرارات الجديدة تتعلق بإطلاق الدورات عن بعد ومنصة لتقديم الاستشارات الهندسية عن بعد وغيرها، تماشيا مع الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وبما يدعم سير العمل في الهيئة واستمراريته.

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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