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الجزيرة تترك الواقع القطري المرير لابتكار " كذبة أبريل " بشأن المملكة

Time منذ 3 ساعات
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الجزيرة تترك الواقع القطري المرير لابتكار " كذبة أبريل " بشأن المملكة

ماجد القزيز (صدى):
في الوقت الذي تشير فيه جميع الإحصائيات إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في قطر، لتصبح في المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث عدد الإصابات والوفيات، تجد إعلامها الممول، متجهًا نحو خلق أكاذيب جديدة بشأن الدول العربية لا سيما المملكة.

وفي آخر شائعة مثيرة للسخرية، قررت " الجزيرة " أن تبتكر كذبة أبريل، بشأن المملكة.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية خبرًا لا أساس له من الصحة، حول إصابة 150 من أسرة آل سعود بفيروس كورونا، من بينهم أمير الرياض.

ولا عجب في أنه بعد أيام ستنكشف حقيقة الأكذوبة، التي دحضتها صورة حديثة لسمو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ليتبين أن الخبر الصحيح هو إصابة 150 من أسرة آل ثاني.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 153 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2210.

ولاتزال شركة الطيران القطرية تواصل رحلاتها مع إيران، والتي تعد إحدى الدول الناقلة بشكل كبير للفيروس، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل داخل الطيران القطري، وأصبح بمثابة الناقل الرسمي للوباء، وهو ما آثار غضب العديد من أبناء الشعب القطري في التعامل مع الأزمة.

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أحدث التعليقات

salem
تحت القدم ياقناة الخنزيرة
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يلطف بعباده
salem
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salem
مستحيل شركة تويوتا تسوي تخفيض سعرهم مع التخفيض اغلى من كل المعارض والشركات
نجاة محمد
والله افتكرتها رجل متشبة بالنساء شوفوا عضلات يدها

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