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الأعداد السابقة للصحيفة

الجزيرة تترك الواقع القطري المرير لابتكار " كذبة أبريل " بشأن المملكة

Time منذ ساعة
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الجزيرة تترك الواقع القطري المرير لابتكار " كذبة أبريل " بشأن المملكة

ماجد القزيز (صدى):
في الوقت الذي تشير فيه جميع الإحصائيات إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في قطر، لتصبح في المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث عدد الإصابات والوفيات، تجد إعلامها الممول، متجهًا نحو خلق أكاذيب جديدة بشأن الدول العربية لا سيما المملكة.

وفي آخر شائعة مثيرة للسخرية، قررت " الجزيرة " أن تبتكر كذبة أبريل، بشأن المملكة.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية خبرًا لا أساس له من الصحة، حول إصابة 150 من أسرة آل سعود بفيروس كورونا، من بينهم أمير الرياض.

ولا عجب في أنه بعد أيام ستنكشف حقيقة الأكذوبة، التي دحضتها صورة حديثة لسمو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ليتبين أن الخبر الصحيح هو إصابة 150 من أسرة آل ثاني.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 153 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2210.

ولاتزال شركة الطيران القطرية تواصل رحلاتها مع إيران، والتي تعد إحدى الدول الناقلة بشكل كبير للفيروس، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل داخل الطيران القطري، وأصبح بمثابة الناقل الرسمي للوباء، وهو ما آثار غضب العديد من أبناء الشعب القطري في التعامل مع الأزمة.

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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