أخر المستجدات بشأن دواء ترامب

واشنطن (صدى):

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتخاذه خطوات غير مسبوقة لطرح علاج لكورونا دون تأخير.

وقال ترامب: " نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة " .

وأشار إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج الأجهزة التنفس الصناعي، وحث الأمريكيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو.

وعن صحة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بالمرض، قال : " تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل " .

وأضاف: " لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد " .