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الأعداد السابقة للصحيفة

أخر المستجدات بشأن دواء ترامب

Time منذ ساعتين
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أخر المستجدات بشأن دواء ترامب

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتخاذه خطوات غير مسبوقة لطرح علاج لكورونا دون تأخير.

وقال ترامب: " نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة " .

وأشار إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج الأجهزة التنفس الصناعي، وحث الأمريكيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو.

وعن صحة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بالمرض، قال : " تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل " .

وأضاف: " لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد " .

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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