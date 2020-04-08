" تداول " تحتل المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا

علي القحطاني (صدى):

صنفت سوق الأسهم الرئيسة " تداول " في المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، مزيحة بورصة تورنتو الكندية، فيما كانت السوق المحلية عاشرا في السابق.

وتصدرت السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.247 تريليون دولار (8.425 تريليون ريال) بنهاية شباط (فبراير) الماضي.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 318 في المائة.

ويأتي ذلك نتيجة لإدراج شركة أرامكو في الـ11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.

وجاء ترتيب أكبر عشر بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ15.54 تريليون دولار، متراجعة 33 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وحلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ12.46 تريليون دولار، مرتفعة 13 في المائة، ثم بورصة طوكيو "اليابان" بـ5.37 تريليون دولار، متراجعة 5 في المائة، بينما جاءت بورصة شنغهاي "الصين" رابعا بـ4.93 تريليون دولار، مرتفعة 3 في المائة، ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ4.63 تريليون دولار، مرتفعة 10 في المائة.