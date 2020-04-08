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الأعداد السابقة للصحيفة

" تداول " تحتل المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا

Time منذ 4 ساعات
Views 1744
" تداول " تحتل المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا

علي القحطاني (صدى):
صنفت سوق الأسهم الرئيسة " تداول " في المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، مزيحة بورصة تورنتو الكندية، فيما كانت السوق المحلية عاشرا في السابق.

وتصدرت السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.247 تريليون دولار (8.425 تريليون ريال) بنهاية شباط (فبراير) الماضي.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 318 في المائة.

ويأتي ذلك نتيجة لإدراج شركة أرامكو في الـ11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار في الوقت الحالي.

وجاء ترتيب أكبر عشر بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ15.54 تريليون دولار، متراجعة 33 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وحلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ12.46 تريليون دولار، مرتفعة 13 في المائة، ثم بورصة طوكيو "اليابان" بـ5.37 تريليون دولار، متراجعة 5 في المائة، بينما جاءت بورصة شنغهاي "الصين" رابعا بـ4.93 تريليون دولار، مرتفعة 3 في المائة، ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ4.63 تريليون دولار، مرتفعة 10 في المائة.

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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