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الأعداد السابقة للصحيفة

صورة لأمير الرياض تُدحض أكاذيب "الجزيرة" بشأن إصابته

Time منذ 5 ساعات
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Comment 3
صورة لأمير الرياض تُدحض أكاذيب "الجزيرة" بشأن إصابته

حمود العنزي (صدى):
دحضت صورة حديثة لسمو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أكاذيب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقناة الجزيرة بوق النظام القطري.

وزعمت "نيويورك تايمز" والجزيرة، إصابة الأمير فيصل بن بندر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ونقله إلى العناية المركزة على إثره، وهو ما نفته صورة أمير الرياض الحديثة.

وظهر أمير الرياض من منزله بصحة جيدة، ليُدحض تلك المزاعم، فيما قال مغردون الأمير فيصل في منزله بخير والحمدلله، متسائلين عن مكان تميم بن حمد.

واتخذت المملكة، إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من بينها الحظر الكلي للتجول في بعض المحافظات والحظر الجزئي في مناطق أخرى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2932 حالة.

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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