صورة لأمير الرياض تُدحض أكاذيب "الجزيرة" بشأن إصابته

حمود العنزي (صدى):

دحضت صورة حديثة لسمو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أكاذيب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقناة الجزيرة بوق النظام القطري.

وزعمت "نيويورك تايمز" والجزيرة، إصابة الأمير فيصل بن بندر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ونقله إلى العناية المركزة على إثره، وهو ما نفته صورة أمير الرياض الحديثة.

وظهر أمير الرياض من منزله بصحة جيدة، ليُدحض تلك المزاعم، فيما قال مغردون الأمير فيصل في منزله بخير والحمدلله، متسائلين عن مكان تميم بن حمد.

واتخذت المملكة، إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من بينها الحظر الكلي للتجول في بعض المحافظات والحظر الجزئي في مناطق أخرى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2932 حالة.