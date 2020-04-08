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فن وثقافة
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سماء منطقة القصيم تتزين بزخات المطر
منذ 5 ساعات
1787
بريدة (صدى):
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ، شملت محافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .
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أحدث التعليقات
احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام
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