سماء منطقة القصيم تتزين بزخات المطر

بريدة (صدى):

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ، شملت محافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .