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حساب المواطن يطلب إثباتات لاستقلالية الأفراد ضمن التعديلات الجديدة

Time منذ 5 ساعات
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حساب المواطن يطلب إثباتات لاستقلالية الأفراد ضمن التعديلات الجديدة

نايف السالم (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن البدء في تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ لأنهم يسكنون مع أسرهم.

وأوضح البرنامج، أن الإثباتات المطلوبة لاستقلالية الأفراد هي: " عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية " كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة؛ لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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تعليق التسجيل بحساب المواطن وبدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم

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أحدث التعليقات

احلام الدوسري
هذي الصورة توضح عوفيت شيوخنه وتواضعم ودليل على احترام مشايخنه والاستماع لهم 😊رغم أنهم في إعلاء المناصب *ربي آدم علينه الأمن والأمان _في ظل حكامنه **ويحفظ سيدي الملك سلمان ال سعود
سالم المهري
اشتري سياره مستعمل نضيف وعيش حر وترك الشركاته والبنوك التي المترجم
الوفا طبعي
والله عندي ممكيينة فيليبس شريتها من اكسترا ومن قبل كورونا احلق في بيتي كل شي نظيف ومعقم الحلاقين الا من رحم ربي تكون ادواته نظيفه
عابر
اللهم اعصمنا عن مواقع الفتن والمحن
عابر
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون والجذام ومن سيء الأسقام

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