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"الصحة" تُطلق حملة "متر ونص" والجهات الحكومية تتفاعل بكلمات ناقصة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1413
"الصحة" تُطلق حملة "متر ونص" والجهات الحكومية تتفاعل بكلمات ناقصة

الرياض (صدى):
تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، فقد تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار "متر ونص" تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونص عند الحاجة لمخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره.

وتزامنا مع إعلان انطلاق الحملة تفاعل حسابات 7 جهات حكومية حيث تم نشر تغريدة مشتركة عن الحملة.

وأكدت " الصحة " أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .

وقامت عدد من الجهات الحكومية بالتغريد في هاشتاق "متر ونص " بكلمات ناقصة لتكوين جملة (التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف يحميك من انتقال العدوى)؛ وذلك تأكيدًا للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك

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