بعد بلاغ صدى.. بلدية أضم تداهم مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة غير صحيحة

حامد العمري (صدى):

رصد مواطن صباح اليوم الأربعاء بمحافظة أضم ، عمالة قد حولت مستودع كان للحركة والصيانة لبلدية محافظة أضم ، إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية ، وقد خص " صدى " بالفيديو .

هذا وقد أوضح الفيديو أن تخزين المواد الغذائية كان بطريقة سيئة وغير صحيحة ، وغير مطابق للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى عدم وجود أي مصدر للتبريد بالرغم من ارتفاع درجات حرارة الصيف بالمحافظة .

" صدى " بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أضم يحيى عبدالرحمن المعافي وبعد تزويده بالفيديو تم توجيه بعض الأسئلة إليه ، والتي كان من بينها : هل هذا الموقع الذي استخدمه العمالة كمخزن بتصريح من البلدية ؟ وهل سبق وأن زارته البلدية أم لا ؟

ليرد على الحال أنه تم التحويل إلى القسم المختص وسيتم تزويدكم بالإجراء المتخذ حيال ذلك .

وأوضح فيما بعد متحدث بلدية محافظة أضم يحيى المعافي : أنه "بناء على بلاغ من أحد المواطنين "لصحيفتكم " قام مراقبي قسم صحة البيئة ببلدية أضم ؛ بمداهمة مستودع للمواد الغذائية وقد تم مصادرة عدد من المواد الغذائية كانت مخزنة بشكل مخالف للاشتراطات ، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وتم إقفال المستودع .

وأردف أنه تم مباشرة الموقع من رئيس البلدية المهندس عمر أحمد الزهراني ، وقسم صحة البيئة ببلدية المحافظة .