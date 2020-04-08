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بعد بلاغ صدى.. بلدية أضم تداهم مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة غير صحيحة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1905
بعد بلاغ صدى.. بلدية أضم تداهم مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة غير صحيحة

حامد العمري (صدى):
رصد مواطن صباح اليوم الأربعاء بمحافظة أضم ، عمالة قد حولت مستودع كان للحركة والصيانة لبلدية محافظة أضم ، إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية ، وقد خص " صدى " بالفيديو .

هذا وقد أوضح الفيديو أن تخزين المواد الغذائية كان بطريقة سيئة وغير صحيحة ، وغير مطابق للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى عدم وجود أي مصدر للتبريد بالرغم من ارتفاع درجات حرارة الصيف بالمحافظة .

" صدى " بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أضم يحيى عبدالرحمن المعافي وبعد تزويده بالفيديو تم توجيه بعض الأسئلة إليه ، والتي كان من بينها : هل هذا الموقع الذي استخدمه العمالة كمخزن بتصريح من البلدية ؟ وهل سبق وأن زارته البلدية أم لا ؟

ليرد على الحال أنه تم التحويل إلى القسم المختص وسيتم تزويدكم بالإجراء المتخذ حيال ذلك .

وأوضح فيما بعد متحدث بلدية محافظة أضم يحيى المعافي : أنه "بناء على بلاغ من أحد المواطنين "لصحيفتكم " قام مراقبي قسم صحة البيئة ببلدية أضم ؛ بمداهمة مستودع للمواد الغذائية وقد تم مصادرة عدد من المواد الغذائية كانت مخزنة بشكل مخالف للاشتراطات ، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وتم إقفال المستودع .

وأردف أنه تم مباشرة الموقع من رئيس البلدية المهندس عمر أحمد الزهراني ، وقسم صحة البيئة ببلدية المحافظة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك

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