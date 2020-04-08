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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. التويجري يوجه رسالة إلى المخالفين لإجراءات الوقاية من الفيروس

Time منذ ساعة
Views 1579
بالفيديو.. التويجري يوجه رسالة إلى المخالفين لإجراءات الوقاية من الفيروس

علي القحطاني (صدى):
بعث الشاعر ياسر التويجري، رسالة إلى المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، داعيا إياهم للالتزام تفادياً لسوء الأوضاع.

وأوضح التويجري خلال مقطع فيديو:" اليوم الكل سمع تصريحات وزير الصحة، باختصار الوزير قال أن الدراسات أثبتت أنه إذا لم نلتزم خلال الأسابيع المقبلة، ستزداد الأعداد من 10 ألاف إلى 200 ألف، واضح؟ نعم يخوف الموضوع ولازم نخاف ".

ولفت التويجري:" باختصار، أنا اعتقد ان الشخص اللي مايلتزم بتعليمات الدولة، ويطلع من بيته لغير الأسباب المصرح بيها، ويتسبب في نقل العدوى لشخص آخر، ويؤدي نقل هذه العدوى إلى وفاته، ما يفرق كتير عن اللي يشيل مسدس ويروح يقتل واحد، بل إن اللي يشيل مسدس بيقتل واحد، لكن العدوى تذبح 6 وعشرة وعشرين وثلاثين ".

وأردف التويجري:" أنا أظن إنه يُدان، شرعاً وقانوناً، أنا لست خبير شرعي، وإن لم يحاسب في الدنيا سيحاسب في الآخرة، لأن الدولة أقامت الحجة عليه، التعليمات واضحة، والنصوص الشرعية فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر واضحة، ليش الاستهتار؟ وبعيداً عن كل هذا، في شيء اسمه عقل ".

وأنهى حديثه، قائلا:"  ورب الكعبة إلي شهر ما طلعت من البيت، ولو فيها 3 أشهر أو سنة بنجلس، ماهو تضحية من أجل أحد، بل عشان نفسي وعيالي ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك

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