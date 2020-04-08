نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. وصول 790 مواطنًا ومواطنة إلى المملكة عبر جسر الملك فهد

Time منذ ساعة
Views 1547
بالصور.. وصول 790 مواطنًا ومواطنة إلى المملكة عبر جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وصل مجموعة من المواطنين الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة, ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطناً ومواطنة.

وبدأت خطوات إعادتهم ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة, حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة, وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات المقلة لهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وسوف تقدم لهم كافة الخدمات خلال فترة استضافتهم, وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة الإيواء السياحي قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وقد عملت لجنة الإيواء بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، حيث يتم تحديد أماكن السكن وفقا للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

ومن المقرر أن يقضي المواطنين القادمين من خارج المملكة فترة الحجر الصحي في هذه المرافق السياحية حتى يتم التأكد من سلامتهم ثم يمكنهم بعد ذلك المغادرة إلى ذويهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك
🍵عندما يغيب المساء ☕
يارب تلطف بعبادك

أخر الأخبار

ليان سالم وسيلفي رائع
ليان سالم وسيلفي رائع
Time منذ دقيقتين Views 44
حقيقة انتقال الغامدي إلي النصر في الميركاتو الصيفي 
حقيقة انتقال الغامدي إلي النصر في الميركاتو الصيفي 
Time منذ 3 دقائق Views 1073
التحالف العربي سيُعلن وقف إطلاق النار في اليمن
التحالف العربي سيُعلن وقف إطلاق النار في اليمن
Time منذ 8 دقائق Views 1406
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى
Time منذ 10 دقائق Views 1223
بالفيديو .. "التعليم" كيفية وضع الاختبارات في الجامعات
بالفيديو .. "التعليم" كيفية وضع الاختبارات في الجامعات
Time منذ 19 دقيقة Views 374
مد فترة توقف الدوري المصري حتى نهاية أبريل الجاري 
مد فترة توقف الدوري المصري حتى نهاية أبريل الجاري 
Time منذ 21 دقيقة Views 1230
"الصحة" تُطلق حملة "متر ونص" والجهات الحكومية تتفاعل بكلمات ناقصة
"الصحة" تُطلق حملة "متر ونص" والجهات الحكومية تتفاعل بكلمات ناقصة
Time منذ 28 دقيقة Views 1403
ريتا حرب محجوزة في القصيم أثناء تصويرها " ضرب الرمل"
ريتا حرب محجوزة في القصيم أثناء تصويرها " ضرب الرمل"
Time منذ 34 دقيقة Views 1666
بعد بلاغ صدى.. بلدية أضم تداهم مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة غير صحيحة
بعد بلاغ صدى.. بلدية أضم تداهم مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة غير صحيحة
Time منذ 37 دقيقة Views 1894
شاهد .. كلب صغير يقود "سكوتر"
شاهد .. كلب صغير يقود "سكوتر"
Time منذ 41 دقيقة Views 395