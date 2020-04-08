استمرار استقبال البضائع "بعد تعقيمها" في المطارات (فيديو)

الرياض (صدى):

تواصل مطارات المملكة، استقبال البضائع بعد تعقيمها رغم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مقطع فيديو، شاحنات تتجه إلى داخل ميناء الملك عبدالعزيز، ما يعني أن المملكة تقوم بالتصدير واستيراد مواد تموينية.

وأظهر مقطع فيديو آخر، حركة الاستيراد والتصدير في مطار الملك خالد بالرياض، إذ أن نسبة الاستيراد زادت خلال الفترة الماضية فيما يخص المواد الغذائية والمواد الطبية.

وأفاد صلاح كامل المدير التنفيذي للمنطقة الوسطى والشرقية بالشركة السعودية اللوجستية، بأن وضع الشحنات مستقر، مضيفًا أن نسبة الاستيراد أكبر من التصدير ومنها 40 % من المواد الغذائية والطبية.

وأكد أنه يتم تعقيم المستودعات بشكل يومي، وتعقيم الطائرات القادمة قبل العمل، مضيفًا أن المملكة تتعامل مع كافة الدول.