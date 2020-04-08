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استمرار استقبال البضائع "بعد تعقيمها" في المطارات (فيديو)

Time منذ 19 دقيقة
Views 1264
استمرار استقبال البضائع "بعد تعقيمها" في المطارات (فيديو)

الرياض (صدى):
تواصل مطارات المملكة، استقبال البضائع بعد تعقيمها رغم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مقطع فيديو، شاحنات تتجه إلى داخل ميناء الملك عبدالعزيز، ما يعني أن المملكة تقوم بالتصدير واستيراد مواد تموينية.

وأظهر مقطع فيديو آخر، حركة الاستيراد والتصدير في مطار الملك خالد بالرياض، إذ أن نسبة الاستيراد زادت خلال الفترة الماضية فيما يخص المواد الغذائية والمواد الطبية.

وأفاد صلاح كامل المدير التنفيذي للمنطقة الوسطى والشرقية بالشركة السعودية اللوجستية، بأن وضع الشحنات مستقر، مضيفًا أن نسبة الاستيراد أكبر من التصدير ومنها 40 % من المواد الغذائية والطبية.

وأكد أنه يتم تعقيم المستودعات بشكل يومي، وتعقيم الطائرات القادمة قبل العمل، مضيفًا أن المملكة تتعامل مع كافة الدول.

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أحدث التعليقات

احمد
هذا سيكون تحت الاقامه الجبريه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وبعدين🤔
عبد الماجد
الله يسعدك يالقرني مايجور كلمة لحول
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عليكم بحليب السعودية شوفو حلا ترك خليتها تشرب منه وطالت بسرعه🤗
عبد الماجد
لمن يهمه الامر ضروري اذا خرج الانسان يشترط عليه لبس كمام ا و يخالف احيان يكح او يعطس وينشر العدوى لمن يمر بهم حتى لو ماعليه اعراض والشي الثاني اي تجمع من خارج العائلة اكثر من واحد ليسو متباعدين اوكمام يخالفون فورا بذالك تنتهي كرونا بسرع وقت ان شاء الله

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