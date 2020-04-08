الإعلام السياحي: يُتوقع قدوم 8.2 مليون سائح إلى المملكة بعد انتهاء الأزمة

الرياض (صدى):

كشف المركز العربي للإعلام السياحي، أن أزمة ڤيروس ( كوڤيد 19) -كورونا- العالمية ستكون لها عواقب وخيمة على صناعة السياحة العربية.

وأوضح في بيان له، أنه سيكون هناك هبوطا متوقعا لإيرادات السياحة العربية سيتجاوز 50% من إجمالي الناتج في الدول التي تعتمد على السياحة في دخلها القومي مثل الإمارات المملكة ومصر والمغرب ولبنان وتونس والأردن والبحرين وسلطنة عمان.

وحذر، أصحاب الفنادق وشركات السياحة من إغلاق تلك المنشآت وتسريح العمالة المؤهلة والمدربة جراء تلك الأزمة الغير مسبوقة والتي وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها تهدد القطاعات السياحية كافة وستؤدي إلى تراجع كبير في أعداد السائحين بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم.

وأوضح أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطي، أنه من المتوقع إنخفاض في أعداد السائحين عام 2020 بنسبة تتراوح من سالب 20% إلى سالب 30% عن عام 2019 وربما أكثر وهذا يتوقف على فترة انتهاء موجة انتشار فيروس كورونا في العالم .

وأشار إلى أن عائدات السياحة على مستوى العالم ستسير في الانخفاض بنفس معدل انخفاض الأعداد بما يتراوح بين 300 – 450 مليار دولار انخفاض عن عام 2019.

وأفاد بأن السياح المتوقعة خلال 2020 بعد انتهاء فترات الحظر والسماح بالسفر ستكون كالآتي: الإمارات: يتوقع قدوم نحو 8.3 مليون سائح، المملكة: يتوقع قدوم 8.2 مليون زائر، مصر: يتوقع وصول ما يقارب 6.7 مليون سائح، المغرب: يتوقع وصول ما يقارب 6.2 مليون سائح.