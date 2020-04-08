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شالكه يواجه خطر الانهيار المالي

Time منذ 48 دقيقة
Views 1320
شالكه يواجه خطر الانهيار المالي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أن فريق شالكه، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يخاف من خطر الانهيار المالي حال عدم استئناف موسم كرة القدم بألمانيا من المحتمل اعتبارا من الشهر المقبل.

ووجه شالكه الشكر لأنصاره الذين لم يطالبوا بتعويضات عن التذاكر، حيث ذكر يوم الأربعاء أن هؤلاء المشجعين سيساعدون النادي على النجاة من التعليق الحالي لبوندسليجا.

وذكر شالكه أن كل تنازل فردي عن تذكرة موسمية أو تذكرة تم شراؤها بالفعل يعد مساهمة كبيرة في استقرار السيولة المالية ويضمن بقاء النادي.

وأضاف أن استئناف الموسم، حتى في ظل إقامة المباريات بدون جمهور ، سيكون خبراً ساراً لأن عائدات التلفزيون على الأقل ستكون محمية.

وتابع شالكه أنه بغض النظر عن قرار الاستئناف فإن النادي يواجه حاليا وضعا اقتصاديا ربما يتعلق بوجوده، مؤكدًا أنه سيقدم قميص النادي كهدية وتعبيرا عن الشكر لكل حامل تذكرة موسمية لا يطالب بتعويض عنها .

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أحدث التعليقات

زائر
هي قالت الوافدين بعدين ديرتها وهي حره تعبر باللي تراه لكن كان غير هم اللموجودن مع العلم العماله ملايين من غير المصريين
محمد
على شحم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنتوا أول شي علموها بطريقة تفك الواتس بالأول وبعدين ذكروها تهتم بطفلها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بصراحة بصراحة بصراحة أنا الحين مزبط مشكل فرن بطاط مع جزر مع كاجو وكمون وبهارات وفاصوليا وورق غار وبصل وثوم وحطيت ست خبات فخوذ دجاج وإن شاءالله تطير الدهون كلها🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه أنتي طيبه!!!! أشوفك تكتبين وتردين على نفسك سلامات🤔

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