شالكه يواجه خطر الانهيار المالي

وكالات (صدى):

كشفت تقارير أن فريق شالكه، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يخاف من خطر الانهيار المالي حال عدم استئناف موسم كرة القدم بألمانيا من المحتمل اعتبارا من الشهر المقبل.

ووجه شالكه الشكر لأنصاره الذين لم يطالبوا بتعويضات عن التذاكر، حيث ذكر يوم الأربعاء أن هؤلاء المشجعين سيساعدون النادي على النجاة من التعليق الحالي لبوندسليجا.

وذكر شالكه أن كل تنازل فردي عن تذكرة موسمية أو تذكرة تم شراؤها بالفعل يعد مساهمة كبيرة في استقرار السيولة المالية ويضمن بقاء النادي.

وأضاف أن استئناف الموسم، حتى في ظل إقامة المباريات بدون جمهور ، سيكون خبراً ساراً لأن عائدات التلفزيون على الأقل ستكون محمية.

وتابع شالكه أنه بغض النظر عن قرار الاستئناف فإن النادي يواجه حاليا وضعا اقتصاديا ربما يتعلق بوجوده، مؤكدًا أنه سيقدم قميص النادي كهدية وتعبيرا عن الشكر لكل حامل تذكرة موسمية لا يطالب بتعويض عنها .