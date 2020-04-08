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الدانة بيوتي تقضي وقتها بالمنزل
منذ ساعة
787
1
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أحدث التعليقات
زائر
هي قالت الوافدين بعدين ديرتها وهي حره تعبر باللي تراه لكن كان غير هم اللموجودن مع العلم العماله ملايين من غير المصريين
محمد
على شحم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنتوا أول شي علموها بطريقة تفك الواتس بالأول وبعدين ذكروها تهتم بطفلها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بصراحة بصراحة بصراحة أنا الحين مزبط مشكل فرن بطاط مع جزر مع كاجو وكمون وبهارات وفاصوليا وورق غار وبصل وثوم وحطيت ست خبات فخوذ دجاج وإن شاءالله تطير الدهون كلها🤗
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه أنتي طيبه!!!! أشوفك تكتبين وتردين على نفسك سلامات🤔
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