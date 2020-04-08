بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة

جدة (صدى):

باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، إزالة حلقة الخضروات والفواكه في كيلو 14 جنوب المحافظة.

ووثّقت مقاطع فيديو، إزالة الحلقة بواسطة شيول، فيما أشاد أهالي الحي بالقرار.