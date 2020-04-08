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بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة
منذ 16 دقيقة
1432
جدة (صدى):
باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، إزالة حلقة الخضروات والفواكه في كيلو 14 جنوب المحافظة.
ووثّقت مقاطع فيديو، إزالة الحلقة بواسطة شيول، فيما أشاد أهالي الحي بالقرار.
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أحدث التعليقات
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍
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