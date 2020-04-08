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بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1432
بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة

جدة (صدى):
باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، إزالة حلقة الخضروات والفواكه في كيلو 14 جنوب المحافظة.

ووثّقت مقاطع فيديو، إزالة الحلقة بواسطة شيول، فيما أشاد أهالي الحي بالقرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍

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