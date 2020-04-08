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وزارة الخارجية تُعلن إمكانية تسجيل المواطنين في الخارج للعودة دون "أبشر"

Time منذ 28 دقيقة
Views 1275
Comment 1
وزارة الخارجية تُعلن إمكانية تسجيل المواطنين في الخارج للعودة دون "أبشر"

الرياض (صدى):
طوّرت وزارة الخارجية، خدمة لدعم ومساندة المواطنين خارج المملكة، تتيح تسجيل جميع بياناتهم الشخصية والإفصاح عن بيانات الحالة الصحية تمهيداً لترتيب رحلة العودة إلى المملكة خلال هذه الظروف الاستثنائية للمواطنين وذويهم ومرافقيهم.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات الاستفادة من الخدمة، هي: وجود حساب لدى النفاذ الوطني الموحد — أبشر.

وأفادت بأن خطوات التقديم تتضمن: تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد (أبشر) هنا وإذا لم يكن لديك حساب على منصة (أبشر) اضغط هنا ، ثم إدخال بيانات التواصل، الحالة الوظيفية، الرحلة ومكان وجودك، الحالة الصحية، خيارات العودة، إدخال بيانات جواز السفر (باللغة الإنجليزية)، إدخال بيانات المرافقين (أفراد العائلة والعاملين)، قراءة الإقرار والضغط على الموافقة عليه للاستفادة من الخدمة.

يمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍

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