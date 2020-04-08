مقتل قيادي حوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء 

فهمي محمد (صدى):

لقى القيادي الحوثي العقيد صالح ابن صالح المسوري مصرعه على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهة الملاجم.

وكانت قوات الجيش اليمني، حررت مناطق في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز قوات الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية، وحررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة.

ودارت المواجهات بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات الحوثيين قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، حيث أن مدفعية الجيش قصفت مواقع الحوثي في الجبهة ذاتها، مما أسفرعن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.