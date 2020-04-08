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مقتل قيادي حوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1341
Comment 1
مقتل قيادي حوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء 

فهمي محمد (صدى):
لقى القيادي الحوثي العقيد صالح ابن صالح المسوري مصرعه على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهة الملاجم.

وكانت قوات الجيش اليمني، حررت  مناطق في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز قوات الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية، وحررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة.

ودارت المواجهات بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات الحوثيين قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، حيث أن مدفعية الجيش قصفت مواقع الحوثي في الجبهة ذاتها، مما أسفرعن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍

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