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"العمار" يوضح طريقة التعامل مع نوبة انخفاض السكر

Time منذ 33 دقيقة
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"العمار" يوضح طريقة التعامل مع نوبة انخفاض السكر

علي القحطاني (صدى):
كشف مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، أن نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا.

وأوضح "العمار"، الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بها، حيث أن أعراض انخفاض السكر هي: جوع شديد وعصبية ونرفزة وتغبيش بالعين وتعرّق وخفقان ودوخة، وكلام غير مترابط.

وأضاف يجب استخدام قاعدة 15-15-15 أن فكرتها تتلخّص في استخدام 15 جرام سكر الموجودة بثلاث ملاعق سكر أو عسل أو نصف كأس عصير أو عصير بريال أو خمس تمرات، ثم ننتظر 15 دقيقة بعدها يتم قياس السكر، إذا كان في المستوى الطبيعي يعطى المريض وجبة بما يعادل 15 جرامًا مثل قطعة توست أو كأس حليب للمحافظة على مستوى السكر.

وتابع: "أما إذا كان الشخص فاقدًا للوعي نعطيه إبرة الجلوكاجون، أما إذا كانت غير متوفرة فيتم الاتصال بالإسعاف، ولا نحاول إدخال أي شئ في فم المصاب حتى لا تحدث لديه غصة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍

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