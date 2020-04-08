علماء مصريون يكتشفون علاجا لفيروس كورونا 

القاهرة (صدى):

توصل علماء مصريون إلى بروتوكول علاجي لمواجهة كورونا، حيث أن العقار الأول يعمل على تقليل تكاثر الفيروس، والآخر يحفز الجهاز المناعي ضده.

ومن جهته، قال المتحدّث باسم جامعة القاهرة، محمود علم الدين، إن البروتوكول العلاجي الذي اكتشفه علماء جامعة القاهرة وصل نجاحه لنسب عالية جدًّا حتى الآن.

وأبان أن الإعلان عن هذا البروتوكول العلاجي هو مجرد إقرار مبدئي لتجارب وبحث تام، ولكنه سيرفع للجنةٍ عليا لمكافحة فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة، لتدرسه وتقيمه في ضوء ظروف انتشار الفيروس ومحدداته والميكانيزمات التطبيقية التي من الممكن تنفيذها.

وأشار " علم الدين " إلي أن هذا البروتوكول العلاجي يسير في خطوات التجارب المحدودة، ثم التجارب الكاملة، ثم الطرح، موضحًا أنها تجارب لأدوية جديدة.

وتابع أن نسب نجاح البروتوكول أدت إلى الانتهاء منه بشكل عاجل وإرساله إلى وزارة الصحة، للدراسة والإقرار في أقرب وقت.