سواريز يرحب بزميله السابق نيمار

وكالات (صدى):

رحب الدولي الأورجوياني لويس سواريز، بزميله السابق نيما رمتابعا بأن "الجميع يعرف نيمار، مشيرا بأن الجميع يكن له المحبة إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره، سيكون مرحباً به دائماً في الفريق، ونحن نقدره كثيراً، حيث يخضع سواريز لعملية جراحية في الركبة.

وأجاب سواريز على سؤال حول الشائعات عن احتمال عودة النجم البرازيلي لبرشلونة، بقوله: "من الصعب الحديث عن اللاعبين اليوم.. من الصعب الحديث عن من قد يأتي في هذا الوضع (انتشار فيروس "كوفيد-19")، لكن يمكنني التعليق على اللاعبين، وهم لاعبون كبار.

وأوضح اللاعب عن إمكانية تعاقد الفريق الكاتالوني مع نجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، متابعا "لاوتارو لاعب يتألق في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، ومن المهاجمين المذهلين جداً، وذلك يعكس أهميته كمهاجم كبير، ليس هناك أي تعارض، يجب أن يكون سعيداً أن نادياً مثل برشلونة يريده