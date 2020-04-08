مصرف الراجحي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشف مصرف الراجحي، عن توفر وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل بالمصرف في الرياض، والدمام ، وجدة، وفقًا للمسميات التالية "مدير العلاقات الخاصة، وأخصائي تطوير المنتجات، ومدير المنتجات العقارية".

واشترط على المتقدم لوظيفة "مدير العلاقات الخاصة"، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، ويجيد اللغة الإنجليزية.

كما اشترط على المتقدم لوظيفة "أخصائي تطوير المنتجات"، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويجيد اللغة الإنجليزية.

وفيما يخص وظيفة "مدير المنتجات العقارية "، فاشترط المصرف أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 9 سنوات، ويجيد اللغة الإنجليزية.

يذكر أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .