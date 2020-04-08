نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مصرف الراجحي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1788
Comment 1
مصرف الراجحي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مصرف الراجحي، عن توفر وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل بالمصرف في الرياض، والدمام ، وجدة، وفقًا للمسميات التالية "مدير العلاقات الخاصة، وأخصائي تطوير المنتجات، ومدير المنتجات العقارية".

واشترط على المتقدم لوظيفة "مدير العلاقات الخاصة"، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، ويجيد اللغة الإنجليزية.

كما اشترط على المتقدم لوظيفة "أخصائي تطوير المنتجات"، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويجيد اللغة الإنجليزية.

وفيما يخص وظيفة "مدير المنتجات العقارية "، فاشترط المصرف أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ولديه خبرة لا تقل عن 9 سنوات، ويجيد اللغة الإنجليزية.

يذكر أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ..
ابو محمد
يعني العين عليكي ، خلي بالك خلي بالك ..
ابو محمد
وفقكم الله لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن .. آمين ..
ابو محمد
جزاك الله خير يادكتور ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيك العافيه دكتور👍

أخر الأخبار

جامعة الإمام: سيكون هناك أربع فترات في الاختبارات النهائية (فيديو)
جامعة الإمام: سيكون هناك أربع فترات في الاختبارات النهائية (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1088
تطورات جديدة في قضية الخادمة الفلبينية المقتولة بالكويت 
تطورات جديدة في قضية الخادمة الفلبينية المقتولة بالكويت 
Time منذ 7 دقائق Views 1246
بالفيديو .. المطلق لمصابي كورونا : الفرج قريب فالتزموا بخطط العلاج
بالفيديو .. المطلق لمصابي كورونا : الفرج قريب فالتزموا بخطط العلاج
Time منذ 11 دقيقة Views 1171
بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة
بالفيديو.. إزالة حلقة الخضروات في كيلو 14 بجدة
Time منذ 15 دقيقة Views 1407
نجمة شهيرة تستغيث بالسلطات المصرية بعد تلقيها تهديدات بالقتل
نجمة شهيرة تستغيث بالسلطات المصرية بعد تلقيها تهديدات بالقتل
Time منذ 19 دقيقة Views 1455
آل الشيخ يثير جدل متابعيه برسالة غامضة
آل الشيخ يثير جدل متابعيه برسالة غامضة
Time منذ 24 دقيقة Views 2445
القحطاني توضح السبب الحقيقي وراء شهرتها وعلاقتها براغب علامة (فيديو)
القحطاني توضح السبب الحقيقي وراء شهرتها وعلاقتها براغب علامة (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 655
وزارة الخارجية تُعلن إمكانية تسجيل المواطنين في الخارج للعودة دون "أبشر"
وزارة الخارجية تُعلن إمكانية تسجيل المواطنين في الخارج للعودة دون "أبشر"
Time منذ 27 دقيقة Views 1264
"العمار" يوضح طريقة التعامل مع نوبة انخفاض السكر
"العمار" يوضح طريقة التعامل مع نوبة انخفاض السكر
Time منذ 32 دقيقة Views 1515
مقتل قيادي حوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء 
مقتل قيادي حوثي في جبهة الملاجم بالبيضاء 
Time منذ 35 دقيقة Views 1336