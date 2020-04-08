هلع داخل الأجهزة الأمنية القطرية

ماجد القزيز (صدى):

تعيش الأجهزة الأمنية القطرية، حالة المن الهلع والخوف في الوقت الحالي، إذ يوجد أنباء عن الإعلان قريبًا عن تمارين بين الجيش والشرطة القطرية.

صرّح بذلك المعارض القطري خالد الهيل، إذ قال: " توجد حالة من الهلع في الأجهزة الأمنية القطرية والمتوقع أن يتم الإعلان عن تمارين بين الجيش والشرطة استنفارًا وتفاديا لعملية نوعية ومحاكاتها ولكن طار الوشاة على صفاء ودادهم وكذا الذباب على الطعام يطير ".

يذكر أن عناصر الشرطة التركية تنتشر بشكل كبير في الدوحة وبين الشرطة القطرية، ويضيقون الخناق على الشعب القطري.

و كثفت الدوحة حجم تعاونها مع أنقرة لا سيما في المجال الأمني منذ عام 2014، حيث فتح أردوغان بموجب اتفاقية وقعت في العام ذاته قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأُجريت تدريبات عسكرية مشترَكة، كما نصّت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.