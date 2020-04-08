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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 12.94 نقطة ليقفل عند مستوى 6999.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف, وفرة, ريدان, حلواني إخوان, وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم, المراكز, وقت اللياقة, سدافكو, وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.73% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، سيرا, دار الأركان, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, زين السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 19.55 نقطة ليقفل عند مستوى 6299.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

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أحدث التعليقات

M-512
لااحترم مقولتها عن المساجين فهم بشر ولهم مشاعر واحاسيس حتى لو كانوا قتلة فقتلهم القانوني افضل من عمل تجارب علمية عليهم ، أما بنسبة لتبرع في آخر الخبر منها فهذا عمل نبيل وله أجر عظيم.
QLQ
... اللهم لا شماته
واضح*** وصريح***
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدّهم بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليهم بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم، واشملهم بعطفك ومغفرتك، وتولّهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ******** #-أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وسائر مرضى المسلمين.
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..
M-512
مدلعينهم 😆😂

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