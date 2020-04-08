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الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيسا تنفيذيا لهيئة التراث

Time منذ يوم
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وزير الثقافة يُكلّف الدكتور جاسر الحربش رئيسا تنفيذيا لهيئة التراث

الرياض (صدى):
أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتكليف الدكتور جاسر بن سليمان الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة الرامية لتنظيم قطاع التراث وتطويره ودعم الناشطين فيه.

ويمتلك الدكتور الحربش تجربة ثرية في خدمة التراث، حيث شغل منصب المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وساهم مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا) في تأسيس وتشغيل البرنامج وتنفيذ مشاريع المرحلة الأولى منه التي تضمنت مسودة نظام الحرف الوطني وتدشين السجل الوطني للحرفيين والموافقة على تأسيس الشركة الوطنية للحرف، كما ساهم في تأسيس شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية مع أرامكو السعودية. إضافة الى مشاريع أخرى في التوثيق والتسويق والبناء المؤسسي لقطاع الحرف والصناعات اليدوية، ونال الماجستير والدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب من جامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستتولى هيئة التراث مجموعة من المهام والاختصاصات في سبيل تنظيم وتطوير قطاع التراث مثل رسم استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف الوزارة، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال التراث، إلى جانب وضع التنظيمات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. كما ستعمل الهيئة على تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالتراث.

ويأتي إطلاق وزارة الثقافة لهيئة مختصة بالتراث من منطلق إيمانها بأهمية المحافظة على التراث الوطني بمختلف أنواعه المادية وغير المادية، وضرورة تمنيته وتطويره ليعبر عن الرمزية الحضارية لتاريخ المملكة العربية كالسعودية، وتعد الهيئة واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها الوزارة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته وتخصصاته، ودعم المواهب السعودية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

عندما يأتي الصباح🍸
حفظ الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازينهم الله يحفظهم لبعض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازينهم الله يحفظهم لبعض
abdul
كانهم عملوا له عمليات تعديل الوجه ليخرج علي شاكلة ابو ايفنكا.

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