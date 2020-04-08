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الأعداد السابقة للصحيفة

«الشورى» يطالب بنك التنمية بمعالجة الأضرار المحتملة على الأسر بسبب الجائحة

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب بنك التنمية بمعالجة الأضرار المحتملة على الأسر بسبب الجائحة

الرياض (صدى):
‏دعا عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة لمعالجة ما قد يلحق الأسر من أضرار جراء جائحة كورونا ومتابعتها بين حين وآخر.

وقال ‏عضو الشورى إياس الهاجري، أنه يجب على بنك التنمية الاجتماعية الاستفادة من أصوله لزيادة عوائد الاستثمار ورفع قدراته التمويلية؛ فيما ‏طالب الدكتور عبدالله المنيف برفع ارتباط لجنة المراجعة في بنك التنمية الاجتماعية وربطها بمجلس الإدارة تحقيقاً لمزيد من الحوكمة لأعمال البنك.

وأكد ‏عضو الشورى المهندس محمد العلي، على بنك التنمية الاجتماعية عمل مقارنة بين أعداد القروض الممنوحة في المناطق وبين عقود الزواج وأعداد المؤسسات وكذلك الأسر المنتجة في كل منطقة لضمان التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على أقلها منحا للقروض مع إعطاء أولوية للنائية منها.

و‏نوهت الدكتورة سامية بخاري، باعتماد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامجاً لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة بالإضافة الى الاسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال للتخفيف من الآثار المتوقعة للفيروس.

و‏رأى عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم، أن يكثف البنك برامجه لتلبية حاجات من يزاولون مهناً بسيطة مثل سائقي الأجرة وسيارات النقل وأصحاب الحرف والبائعين في المحلات الصغيرة والأسر المنتجة دعماً لهم وسد عوزهم في ظل الجائحة.

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أحدث التعليقات

M-512
لااحترم مقولتها عن المساجين فهم بشر ولهم مشاعر واحاسيس حتى لو كانوا قتلة فقتلهم القانوني افضل من عمل تجارب علمية عليهم ، أما بنسبة لتبرع في آخر الخبر منها فهذا عمل نبيل وله أجر عظيم.
QLQ
... اللهم لا شماته
واضح*** وصريح***
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدّهم بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليهم بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم، واشملهم بعطفك ومغفرتك، وتولّهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ******** #-أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وسائر مرضى المسلمين.
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..
M-512
مدلعينهم 😆😂

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