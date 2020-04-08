«الشورى» يطالب بنك التنمية بمعالجة الأضرار المحتملة على الأسر بسبب الجائحة

الرياض (صدى):

‏دعا عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة لمعالجة ما قد يلحق الأسر من أضرار جراء جائحة كورونا ومتابعتها بين حين وآخر.

وقال ‏عضو الشورى إياس الهاجري، أنه يجب على بنك التنمية الاجتماعية الاستفادة من أصوله لزيادة عوائد الاستثمار ورفع قدراته التمويلية؛ فيما ‏طالب الدكتور عبدالله المنيف برفع ارتباط لجنة المراجعة في بنك التنمية الاجتماعية وربطها بمجلس الإدارة تحقيقاً لمزيد من الحوكمة لأعمال البنك.

وأكد ‏عضو الشورى المهندس محمد العلي، على بنك التنمية الاجتماعية عمل مقارنة بين أعداد القروض الممنوحة في المناطق وبين عقود الزواج وأعداد المؤسسات وكذلك الأسر المنتجة في كل منطقة لضمان التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على أقلها منحا للقروض مع إعطاء أولوية للنائية منها.

و‏نوهت الدكتورة سامية بخاري، باعتماد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامجاً لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة بالإضافة الى الاسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال للتخفيف من الآثار المتوقعة للفيروس.

و‏رأى عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم، أن يكثف البنك برامجه لتلبية حاجات من يزاولون مهناً بسيطة مثل سائقي الأجرة وسيارات النقل وأصحاب الحرف والبائعين في المحلات الصغيرة والأسر المنتجة دعماً لهم وسد عوزهم في ظل الجائحة.