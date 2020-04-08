طريقة الحصول على دعم حساب المواطن للمواطنين بالخارج

الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنّه يحق للمواطنين المقيمين خارج المملكة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، فيما يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

وأوضح حساب المواطن، أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وذلك ردًا على استفسار مستفيد يقول فيه: " السلام عليكم أنا مواطن يحق لي أسجل بخدمة حساب المواطن وأنا لست مقيمًا داخل المملكة، وأنا خارج المملكة لي تقريبًا 15 سنة ".

وتابع المستفيد في استفساره: " عندي خدماتي وأنا خارج المملكة يحق لي أسجل هذه الخدمة رغم أني عندي أطفال معاقين، وأنا خارج المملكة أو أفوض حد عني أو أوكل حد عني، وشكرا "؛ ليجيب حساب المواطن: " وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل من خلال الرابط من هنـــا عن طريق ( تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب).

واستطرد البرنامج: " ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن " .

وأضاف: " وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنـــا، نسعد بخدمتك " .