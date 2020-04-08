مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من ليلى بدران

خالد الظفيري (صدى):

علت مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من سيدة أعمال ذات أصول مصرية وتعيش في الكويت وتدعى داليا بدران، بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض مثيرة للفتنة وتتسبب في تهديد الأمن العام في البلاد.

واستنكر كويتيون، تصريحات داليا بدران؛ مطالبين بمحاسبتها، بينما تطرق فريق كبير من المتابعين إلى ضرورة تعديل قانون الجنسية حتى لا يتم منحها للمرأة التي تتزوج من كويتي أو العكس.

وقدمت المحامية الكويتية دلال الملا، بلاغًا رسميًا اتهمتها فيه بزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج، لافتة إلى أن ليلى بدران نشرت سلسلة تغريدات خلال الأيام الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تعهدت سابقًا بملاحقة داليا بدران قضائيًا وأن هذه التغريدات هي التي دفعتها لرفع دعوى ضدها؛ حيث من بين تغريداتها: "اقتراح بدران رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، واستضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين حتى يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم".