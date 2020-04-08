نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من ليلى بدران

Time منذ 55 دقيقة
Views 2598
Comment 5
مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من ليلى بدران

خالد الظفيري (صدى):
علت مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من سيدة أعمال ذات أصول مصرية وتعيش في الكويت وتدعى داليا بدران، بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض مثيرة للفتنة وتتسبب في تهديد الأمن العام في البلاد.

واستنكر كويتيون، تصريحات داليا بدران؛ مطالبين بمحاسبتها، بينما تطرق فريق كبير من المتابعين إلى ضرورة تعديل قانون الجنسية حتى لا يتم منحها للمرأة التي تتزوج من كويتي أو العكس.

وقدمت المحامية الكويتية دلال الملا، بلاغًا رسميًا اتهمتها فيه بزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج، لافتة إلى أن ليلى بدران نشرت سلسلة تغريدات خلال الأيام الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تعهدت سابقًا بملاحقة داليا بدران قضائيًا وأن هذه التغريدات هي التي دفعتها لرفع دعوى ضدها؛ حيث من بين تغريداتها: "اقتراح بدران رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، واستضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين حتى يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الله ينصركم على الحوثيين اذناب الطواغيت في ايران .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
خيبها الله ، اذا كان كلامه صحيح ...

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة في قضية مقتل إعلامية كويتية بالمخدرات
تفاصيل جديدة في قضية مقتل إعلامية كويتية بالمخدرات
Time منذ 6 دقائق Views 323
بالصور.. تعرف على تفاصيل التخطيط المكاني البحري لـ "مشروع البحر الأحمر"
بالصور.. تعرف على تفاصيل التخطيط المكاني البحري لـ "مشروع البحر الأحمر"
Time منذ 7 دقائق Views 1207
التأمينات تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص
التأمينات تبدأ في استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص
Time منذ 8 دقائق Views 1337
طريقة الحصول على دعم حساب المواطن للمواطنين بالخارج
طريقة الحصول على دعم حساب المواطن للمواطنين بالخارج
Time منذ 14 دقيقة Views 1263
تمديد فترة استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" للوافدين دون مقابل
تمديد فترة استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" للوافدين دون مقابل
Time منذ 15 دقيقة Views 1290
إسقاط طائرة مسيرة حوثية تستهدف الجيش اليمني بصعدة
إسقاط طائرة مسيرة حوثية تستهدف الجيش اليمني بصعدة
Time منذ 17 دقيقة Views 1291
رجل في دعوى تطليق: ضبطها مع جارها القديم !
رجل في دعوى تطليق: ضبطها مع جارها القديم !
Time منذ 27 دقيقة Views 1190
بالفيديو.. إلهام الفضالة تصدم جمهورها بكيكة كورونا
بالفيديو.. إلهام الفضالة تصدم جمهورها بكيكة كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1460
أطعمة يتوفر بها «فيتامين د»
أطعمة يتوفر بها «فيتامين د»
Time منذ 27 دقيقة Views 1303
"الشورى" يطالب بتخصص بند في الميزانية لإعادة تأهيل الطرق
"الشورى" يطالب بتخصص بند في الميزانية لإعادة تأهيل الطرق
Time منذ 40 دقيقة Views 1440