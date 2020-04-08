"روحاني" يهاجم صندوق النقد بعد تأخر قرض بـ 5 مليار دولار

وقال الرئيس الإيراني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قدمنا طلبا لصندوق النقد الدولي ، لكنه لم يلتزم بمسؤوليته متبنيا سياسة أحادية الجانب .
وأضاف تتبنى أميركا سياسة أحادية الجانب حتى فيما يتعلق بكورونا، ورفضوا إعطاء إيران سلفة من الصندوق الدولي .
كما طالب "روحاني " الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران والسماح لها بتصدير النفط بعد تردي الأوضاع الإقتصادية ، متهماً إياها بعرقلة حصولها على القرض .
وارتفع عدد الإصابات في إيران إلى نحو 62 ألف و600 شخص ، فيما سجلت حصيلة الوفيات 4000 شخص وسط فشل زريع في السيطرة عليه .