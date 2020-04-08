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"روحاني" يهاجم صندوق النقد بعد تأخر قرض بـ 5 مليار دولار

Time منذ 52 دقيقة
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"روحاني" يهاجم صندوق النقد بعد تأخر قرض بـ 5 مليار دولار

وكالات (صدى):
هاجم الرئيس الإيراني " روحاني" صندوق النقد الدولي بعد تأخره في منح قرض بقيمة 5 مليار دولار للمساعدة في مكافحة الفيروس المستجد الذي تفشى في بلاده .

وقال الرئيس الإيراني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قدمنا طلبا لصندوق النقد الدولي ، لكنه لم يلتزم بمسؤوليته متبنيا سياسة أحادية الجانب .

وأضاف تتبنى أميركا سياسة أحادية الجانب حتى فيما يتعلق بكورونا، ورفضوا إعطاء إيران سلفة من الصندوق الدولي .

كما طالب "روحاني " الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران والسماح لها بتصدير النفط بعد تردي الأوضاع الإقتصادية ، متهماً إياها بعرقلة حصولها على القرض .

وارتفع عدد الإصابات في إيران إلى نحو 62 ألف و600 شخص ، فيما سجلت حصيلة الوفيات 4000 شخص وسط فشل زريع في السيطرة عليه .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام الله يعطيكم العافيه
ابو الفوارس
فعلا احترموا عقولنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هههههههههه ههههههههههه ماتوقعتكم تنزلون المقطع 😂😂😂😂😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
ابو محمد
معلومات مفيده ..

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