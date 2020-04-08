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الأعداد السابقة للصحيفة

تعديلات هامة بنظام المشتريات لضبط التعاقدات والعروض

Time منذ 31 دقيقة
Views 1549
تعديلات هامة بنظام المشتريات لضبط التعاقدات والعروض

الرياض (صدى):
قرر وزير المالية محمد الجدعان، تعديل عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية الجديد الذي تمت الموافقة عليه في تاريخ 21/ 3/ 1441 ليتم العمل باللائحة الجديدة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتعد أولى التعديلات هي: منح لجنة فتح العروض صلاحية فتح العروض المالية، الأمر الذي يتفق مع النظام، حيث كان فتح العروض المالية للجنة فحص العروض قبل التعديل على النظام، فضلًا عن مصادرة الضمان النهائي وفسخ التعاقد في حال انسحاب المتعاقد قبل توقيع العقد بعد إنذاره.

وأقر وزير المالية إجراء تأهيل مسبق للأعمال المعقدة أو التي تبلغ تكلفتها 50 مليونا، بالإضافة إلى اقتصار مراجعة وزارة المالية للعقود على الجوانب المالية، وإلغاء المراجعة القانونية التي أصبحت من مسؤوليات الجهة نفسها، واستبعاد العرض الناقص؛ حيث شددت اللائحة على وجوب قبول الضمان الناقص بما لا يتجاوز 10%، حيث إنه لم يعد القبول والاستبعاد خيارا لدى الجهة.

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أحدث التعليقات

زاير
يلبسون كمامات و يمارسون التواصل الجسدي ( الجماع ).
ابو محمد
مااشي الكلام ...
غرك زمانك والوقت خداع
اي تخفضيات والالنترا قسطها في المعارض و شركات هيونداي مايتعدى 1000
ابو محمد
لكن اللي ودي اقوله ، ياليت تراقبون العمال مراقبة لصيقه ، لا احد يعيدها ..
ابو محمد
الحمد لله على سلامة الجميع ...

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